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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazancıyla 2.042,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.02.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,34 ile inşaat oldu.

Analistler, "şahinleşen" merkez bankalarının politika adımlarının ekonomik toparlanmaya, endişe edildiği kadar zarar vermeyeceğine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini, hisse bazlı oynaklıkların sürebileceğini belirten analistler, yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini ifade etti.

Veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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