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Ekonomi

Hyundai, elektrikli araç yatırım hedefini 28 milyar dolara çıkardı

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, gelecek 10 yılda elektrifikasyona yönelik yatırım hedefini yaklaşık 28 milyar dolara (35,8 trilyon Güney Kore wonu) çıkardığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Hyundai, elektrikli araç yatırım hedefini 28 milyar dolara çıkardı

Washington DC

Hyundai'den yapılan açıklamada, şirketin orta ve uzun vadeli iş ve finansal planları paylaşıldı.

Açıklamada, Hyundai'nin yıllık elektrikli araç satış hedefini 2030 yılına kadar 2 milyon adede çıkaracağı bildirildi.

Küresel elektrikli araç talebinin pazar tahminlerinden daha hızlı arttığı belirtilen açıklamada, elektrikli araçlara ilişkin önceki satış hedefinin 1,87 milyon adet olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şirketin gelecek 10 yılda yaklaşık 85 milyar dolar (109,4 trilyon Güney Kore wonu) yatırım yaparak akıllı mobilite çözümü sağlayıcısı olma yolundaki ilerlemesini hızlandıracağı belirtilerek, bu kapsamda yaklaşık 28 milyar doların elektrifikasyona, 7 milyar doların (9,4 trilyon Güney Kore vonu) ise batarya geliştirme faaliyetlerine ayrılacağı aktarıldı.

Hyundai, geçen yıl elektrifikasyona toplam 19,4 trilyon Güney Kore wonu yatırım yapılacağını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu yatırım kapsamında geri kalan kaynağın ise yeni araç mimarilerinin geliştirilmesi ile elektrikli araç üretim kapasitesini artırmaya ayrılacağı kaydedildi.

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