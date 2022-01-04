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Ekonomi

Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün, ihracatını 2021 yılında yüzde 25,57 artışla 9 milyar 156 milyon 524 bin dolara ulaştırdığını bildirdi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 04.01.2022
Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep

Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların Kovid-19 salgını ve buna bağlı küresel sorunlar nedeniyle zorlu bir yılı geride bıraktığını belirtti.

2021 yılı başında 9 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Altunkaya, "Geçtiğimiz yıl 9 milyar 156 milyon 524 bin dolar hububat, bakliyat ihracatı gerçekleşti. 2022 hedefimiz 11 milyar dolar olarak belirlendi. 2022, hepimiz için daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek zorunda olduğumuz bir yıl. Ülkemizin gelişmesi, istihdamın artırılması için bunu yapmak bütün vatandaşlarımızın ortak görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla birlikte bütün iş kollarında olduğu gibi ihracatta da kuralların yeniden yazıldığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Elbette global bir salgınla mücadele etmek ve sağlık sorunlarının yaşandığı bir dünyada ihracat yaparak nihai tüketiciye ulaşmak çok zor. Bizler bu zorlukları aşıp, dünya sofralarına Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen sağlıklı ürünlerimizi sunarak büyük katkı sağladık. 2022 yılında mevcut pazarlardaki payımızı atırırken yeni hedef ülkelere yönelerek buralarda da kalıcı pazarlar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek katma değerli ürünlerimizle dünya pazarlarında her zamanki gibi güçlü olmaya ve sürdürülebilir ihracatla şartlar ne olursa olsun kesintisiz ihracatımızı yapmaya devam etmek istiyoruz. İhracatta yaşanan sıkıntıların çözümü için devletimizin ilgili bakanlıkları ile sürekli temas halindeyiz. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın bütün kıtaları bizim için önemli pazarlardır. 2022 yılının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yılı olmasını diliyoruz."

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