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Ekonomi

Hollanda ekonomisi resesyona girdi

Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi.

Ata Ufuk Şeker  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Hollanda ekonomisi resesyona girdi

BRÜKSEL

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.

Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.

Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, Kovid-19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi.

Ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş, ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı.

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