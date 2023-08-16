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Ekonomi

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 6,9 ile değişkenlik göstermedi.

Nuran Erkul Kaya  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti

Londra

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile hazirandaki yüzde 7,9 seviyesine göre geriledi. Düşen gaz ve elektrik fiyatları enflasyondaki yavaşlamanın itici gücü oldu.

​​​​​​​Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda temmuzda yüzde 6,9 ile yatay seyretti, gıda enflasyonu yüzde 14,8'a indi.

Hizmet sektörü enflasyonu temmuzda yıllık yüzde 7,4 oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları açısından yakından izlediği hizmet sektörü enflasyonu, haziranda yıllık bazda yüzde 7,2 olmuştu.

ONS Fiyatlardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Matthew Corder, verilere ilişkin değerlendirmesinde, gıda enflasyonunun hala yüksek kalmasına rağmen süt ve ekmek gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında gevşeme görüldüğünü, çekirdek enflasyonun ise hizmet fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle değişmediğini ifade etti.

Başbakan Rishi Sunak, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, enflasyonu düşürmenin birinci önceliği olduğunu belirterek, "Başbakan olarak daha iyi bir ekonomi inşa etmeye kararlıyım. Bu da enflasyonu önlemekle başlıyor. Bugünkü haberler planın işlediğini gösteriyor. Plana sadık kalırsak, enflasyonu düşüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Maliye Bakanı Jeremy Hunt da enflasyonu düşürme yönündeki kararlı adımlarının işe yaradığını ve enflasyonun Şubat 2022'den beri en düşük seviyesine gerilediğini dile getirdi.

Fiyat artışlarının yavaşladığını kaydeden Hunt, "Henüz bitirme çizgisine ulaşmadık. Enflasyonu bu yıl yarı yarıya indirme planımıza sadık kalmalı ve sonrasında hedeflediğimiz yüzde 2'ye indirmeliyiz." ifadesini kullandı.

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