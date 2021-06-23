Euro
10.34
Dolar
8.64
BIST 100
1,408.87
Altın
1,782.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

Hepsiburada, 56 milyon 740 bin adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

Gökhan Yıldız   | 23.06.2021
Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

İstanbul

Hepsiburada, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD'nin NASDAQ Borsası’nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 56 milyon 740 bin adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada'nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 dolar ile 13 dolar arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde ilke imza atacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllülerinden Polat: İnsanlığa faydalı olmak istiyorum
Rusya’da Kovid-19’un yeni varyantları salgın durumunu kötüleştirdi
Dr. Mehmet Öz ve sanatçı Bilginer herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı
Salgınla mücadeledeki başarının boşa gitmemesi için 'tedbirlere bir müddet daha uyulması' uyarısı

Benzer haberler

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor