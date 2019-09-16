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Ekonomi

Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artışla yüzde 13 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.09.2019
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu. 
İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artışla yüzde 15,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,4 puan yükselerek yüzde 24,8 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.


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