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Ekonomi

Hazir giyim ihracatı temmuzda 1,8 milyar doları aştı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatının temmuz ayında yüzde 8,4 artışla, 1 milyar 812 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Tolga Yanık   | 05.08.2020
Hazir giyim ihracatı temmuzda 1,8 milyar doları aştı

İstanbul

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) açıklamasında görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisi için stratejik önemde olduğunu aktararak, sektörün salgın sürecinde de kritik rolünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Mart ayından itibaren 3 ay boyunca sıkıntılı bir dönem geçiren sektörün, yönünü yeniden yukarı çevirdiğini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Haziranı yüzde 25 ihracat artışı ile kapattık. Temmuzda da beklediğimizin çok üstünde bir performans sergiledik. Temmuz ayını en iyimser tahminle geçen yılın aynı ayı ile başa baş kapatacağımızı öngörüyorduk. Sektör olarak çok daha iyisini yaptık. Temmuz ihracatımız yüzde 8,4 artışla 1 milyar 812 milyon dolara yükseldi. Aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar dolar çıtasının üzerine çıktık. Bir başka ifadeyle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat performansını gerçekleştirdik. Ancak, haziran ve temmuz aylarındaki artışa rağmen 7 aylık ihracatta geçen yıla göre hala yüzde 15,3 eksideyiz."

Maske ve koruyucu giysi ihracatından 7 ayda 756 milyon dolar gelir"

İHKİB Başkanı Gültepe, temmuz ayındaki hazır giyim ihracatında maske ve koruyucu giysinin önemli rolü olduğunu aktararak, "Temmuzda 197,4 milyon dolarlık koruyucu giysi ve maske ihracatı gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatından 7 ayda elde ettiğimiz gelir ise 756 milyon dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sonrasında tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini belirten Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel markalar, yeni dönemde yakın coğrafyalardan tedariki tercih edecek. Bu durum, Türkiye'yi özellikle Avrupa'da avantajlı konuma getirecek. Avrupa'nın yanı sıra ABD'de de büyük bir potansiyel var. Hedef pazarlarımız arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ithalatı bulunan ABD'den Çin ile yaşanan ticari gelişmelerden dolayı Türkiye'ye bir yönelim olacağını öngörüyoruz.

Hazır giyim ihracatımız 7 ayda yüzde 15,3 azalırken aynı dönemde ABD'ye ihracatımızda 17,6 artış gerçekleştirdik. ABD'ye ihracatımıza aylık olarak baktığımızda haziranda yüzde 213, temmuzda yüzde 53 civarında bir artış görünüyor. Veriler bu ülkeye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1,5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Orta ve uzun vadede ABD pazarından 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz ve hazırlıklarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz.”

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