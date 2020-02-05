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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'değişim ihalesi' duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ay 4 değişim ihalesi yapılacağını bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 05.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından 'değişim ihalesi' duyurusu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde şubat ayında değişim ihaleleri devam edecek.

Bu kapsamda, 10 Şubat'ta, 12 Şubat 2020 valörlü olmak üzere 1 değişken faizli, 1 TÜFE'ye endeksli ve 2 kuponsuz senede ilişkin değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

Değişim ihalelerinde, geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de söz konusu senetlere yönelik ilan edilecek gösterge niteliğindeki fiyatlar esas olacak.

Yatırımcılar, ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği, yalnızca piyasa yapıcı bankalar katılımcı olabilecek.

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