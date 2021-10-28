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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2021-Ocak 2022 döneminde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Enes Duran   | 28.10.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Ankara

Bakanlık, Kasım 2021-Ocak 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

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