Hazine ve Maliye Bakanlığı 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2021-Ocak 2022 döneminde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Ankara
Bakanlık, Kasım 2021-Ocak 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.