Dolar
9.54
Euro
11.11
Altın
1,801.80
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IFS: İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek

İngiliz düşünce kuruluşu Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), ülkede yüksek enflasyon ve vergi artışları nedeniyle orta gelir grubunda yer alan ailelerin yaşam koşullarında bozulma görülmesinin beklendiğini aktardı.

Gökhan Kurtaran   | 28.10.2021
IFS: İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek Fotoğraf: Tayfun Salci/AA

Londra

IFS, İngiltere'nin dün duyurulan bütçe düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde vergi artışları ve yüksek enflasyon, yaşam standartlarında çok yavaş büyüme anlamına gelecektir. Yüksek enflasyon oranları ve vergiler, ortalama ücret artışlarının üzerinde olacağından orta gelirli bir kişinin gelecek yıl bu durumdan daha kötü etkilenmesi muhtemel." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFS Başkanı Paul Johnson, ülkede düşük gelir grubunda olan insanların yüksek enflasyon, yüksek vergi ve düşük gelir üçgeni arasında yaşananların acısını hissedeceğini belirterek, "Artan giderler nedeniyle kısa vadede milyonlarca insanın durumu kötüleşecek." ifadesini kullandı.

Johnson, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bütçe kararları alırken salgını adeta kılıf olarak kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Kendisinin gelecek 3-4 senelik planlarına ve kendi tahminlerimize bakıyoruz. Dikkat çekici bir şekilde, salgının ekonominin büyüklüğü üzerinde 3-4 yıl içerisinde pek bir etkisi olmayacak. Yani yaptığı şey; muhtemelen gerekli olduğunu düşündüğüm, salgını bir kılıf olarak kullanmak. İngiliz sağlık sistemine yapılacak harcamaları büyük oranda artırıp son 10 yılda adalet ve eğitim sisteminde yapılan kesintilerin bazılarını geri vermek...."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 741 bin 242'ye çıktı
Hindistan'da 100 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptırmadı
Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı
AB, 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor
ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

Benzer haberler

IFS: İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek

IFS: İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek

Fransız Bakan Beaune: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyor

İngiltere Maliye Bakanı Sunak'tan yüksek enflasyon değerlendirmesi: Bir süre bizimle olacak

İngiltere'de enflasyon 2022'de son 30 yılın en yüksek seviyesini görebilir

İngiltere'de enflasyon 2022'de son 30 yılın en yüksek seviyesini görebilir
Fransa balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye karşı misilleme önlemleri alacak

Fransa balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye karşı misilleme önlemleri alacak
Assange'ın ABD'ye iadesi davasında temyiz duruşması başladı

Assange'ın ABD'ye iadesi davasında temyiz duruşması başladı