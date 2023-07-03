Dolar
25.92
Euro
28.29
Altın
1,921.48
ETH/USDT
1,954.10
BTC/USDT
31,067.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE ziyaretini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız muhtemelen ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE ziyaretini değerlendirdi

Ankara

Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarete yönelik sorular üzerine Şimşek, Hazine olarak şu anda koordinasyonun kendilerinde olduğunu söyledi.

Şimşek, teknik çalışmalarda epey mesafe aldıklarına işaret ederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız muhtemelen ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak. Detaylara girmek istemiyorum ama oldukça kapsamlı. Teknik anlamda epey ilerledik." diye konuştu.

Ziyaretin çok verimli geçtiğini aktaran Şimşek, " Zaten o nedenle heyetler geldi. Bütün bayram boyunca çalışıldı. Önümüzdeki hafta daha büyük bir heyet gelecek. Çalışmalar tamamlanınca Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bir çerçeve çizilecek. Bizim orada kiminle görüştüğümüz belli, devlet başkanı, devlet başkan yardımcısı ve mali yani finansal konuda sorumlu bakanla görüştük. Devamında teknik görevlendirme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye yönelik ziyaretinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından muhtemelen NATO Zirvesi sonrasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı iddia edilen baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı
Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE ziyaretini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE ziyaretini değerlendirdi

Bakan Şimşek: Net uluslararası rezervler 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti

Kur Korumalı Mevduat'ta vatandaşlar için stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu
Bakan Şimşek: Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir

Bakan Şimşek: Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet