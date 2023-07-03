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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,45 artışla günü 6.015,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.018,29 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 256,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 3,76 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,50 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasına karşın ülkede bugün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam ettiğini göstermesiyle dalgalı bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, S&P Global tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI ise 46,3 ile beklentileri karşılamasına karşın 50'nin altında kaldı.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla yarın ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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