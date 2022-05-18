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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na katılmak üzere Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

Zeynep Çetinkaya   | 18.05.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 1-3 Haziran tarihlerinde Şarm El Şeyh'te düzenlenecek İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na iştirak edecek.

Toplantılarda, İKB'nin gelecek dönem stratejisi görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak.

Bakan Nebati, Şarm El Şeyh ziyaretinde, İKB'nin üst düzey temsilcileri ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak.

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