Dolar
15.97
Euro
16.76
Altın
1,811.40
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
29,230.00
BIST 100
2,391.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı

ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 724 bine inerek piyasa beklentilerinin aksine azalış gösterdi.

Dilara Zengin Okay   | 18.05.2022
ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 724 bine düştü. Piyasa beklentilerinin aksine bu dönemde azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 765 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, mart ayında 1 milyon 728 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 14,6 arttı.

İnşaat izinleri de nisanda aylık bazda yüzde 3,2 azalarak 1 milyon 819 bin seviyesine geriledi. Bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 812 bin olması öngörülüyordu.

5 ayın en düşük seviyesine gerileyen inşaat izinleri, martta 1 milyon 879 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,1 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek

Benzer haberler

ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı

ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı

Bakan Nebati, konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor

Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor