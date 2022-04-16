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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bursa’da sektör paydaşlarıyla yapılan toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek

Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılacak.

Göksel Yıldırım   | 16.04.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

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