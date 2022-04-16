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Ekonomi

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Antalya'da başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Gençlerimiz kariyerlerini şekillendirip, geleceklerini kurgularken bir farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Sinan Özmüş   | 16.04.2022
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Antalya'da başladı Fotoğraf: Sinan Özmüş - AA

Antalya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 4. ayağı ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin tanıtım yapacağı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.

Organizasyonda AA standına ilgi

Anadolu Ajansı (AA) da alanda bulunan standıyla gençlerle buluştu. AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

AA standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AA muhabirine, Antalya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Projenin daha önce Ankara, Gaziantep ve Konya'da icra edildiğini ifade eden Başar, şöyle konuştu:

"İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tarım Bakanlığından Ticaret Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi, Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayi Bakanlığından Bilgi Teknolojileri Kurumuna, Ulusal Ajanstan KOSGEB'e kadar 40’a yakın kamu kurumu, devletimizin gençlere yönelik imkan tanıdığı, destek, hibe, fon ve burs gibi teşviklerimizi gençlere uzman ekipler aracılığıyla yüz yüze tanıtmak, anlatmak için buradayız. Bu sayede gençlerimiz kariyerlerini şekillendirip, geleceklerini kurgularken bir farkındalık yaratmak istiyoruz."

Başar, tanıtım günlerinin gelecek hafta Adana’da olacağını, kentteki gençleri etkinliklerine beklediklerini dile getirerek, yıl sonuna kadar 12 şehirde programları icra edeceklerini belirtti.


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