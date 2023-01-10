Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'na konuk olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Nebati, yarın saat 09.30'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Nebati'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) takip edilebilecek.
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