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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'na konuk olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Merve Özlem Çakır   | 10.01.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Nebati, yarın saat 09.30'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Nebati'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) takip edilebilecek.


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