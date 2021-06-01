Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Ankara
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda yeni dönem için beklentilerini aktardıklarını belirtti.
OECD Bakanlar Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldık.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 1, 2021
Yeni dönem için beklentilerimizi aktardık.
Yeni Genel Sekreter Sayın Mathias Cormann’a görevinde başarılar diledik. pic.twitter.com/2Mc7Bp7EZd
Bakan Elvan, "Yeni Genel Sekreter Sayın Mathias Cormann'a görevinde başarılar diledik." ifadesini kullandı.
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