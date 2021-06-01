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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Enes Duran   | 01.06.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Ankara

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda yeni dönem için beklentilerini aktardıklarını belirtti.

Bakan Elvan, "Yeni Genel Sekreter Sayın Mathias Cormann'a görevinde başarılar diledik." ifadesini kullandı.


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