Hazine nisan-haziran iç borçlanma stratejisini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Ankara
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma ise yapılmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.