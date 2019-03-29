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Ekonomi

Hazine nisan-haziran iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Zeynep Kahveci   | 29.03.2019
Hazine nisan-haziran iç borçlanma stratejisini açıkladı

Ankara

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma ise yapılmayacak.

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