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Ekonomi

Havalimanlarında 4 ayda yaklaşık 55 milyon yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-nisan döneminde havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak 54 milyon 679 bine ulaştığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Havalimanlarında 4 ayda yaklaşık 55 milyon yolcu ağırlandı

Ankara

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, nisanda uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 9 artarak 66 bin 415’e, dış hatlarda yüzde 25 artışla 59 bin 661'e yükseldiğini kaydetti.

Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 17,4 artarak 163 bin 804 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda iç hat yolcu trafiği 7 milyon 61 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 595 bin oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 696 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu trafiği geçen yılın ayına göre iç hatlarda yüzde 31, dış hatlarda yüzde 37,2 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 34,2 arttı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda nisanda 40 bin 734 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 5 milyon 985 bin yolcunun ağırlandığını, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçak trafiğinin 17 bin 877 olduğunu, 2 milyon 763 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Ocak-nisan döneminde uçak trafiği yüzde 25,7 arttı

Ocak-nisan döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 20,5 artarak 259 bin 725’e, dış hatlarda yüzde 30 artışla 200 bin 144’e yükseldiğine işaret eden Karaismailoğlu, üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 25,7 artarak 600 bin 354’e ulaştığını kaydetti.

Karaismailoğlu, söz konusu dönemde iç hatlarda 25 milyon 816 bin, dış hatlarda 28 milyon 788 bin yolcuya hizmet verildiğine dikkati çekerek, "Ocak-nisan döneminde havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak 54 milyon 679 bine ulaştı. Aynı dönemde yük trafiği iç hatlarda 241 bin 628 ton, dış hatlarda 880 bin 638 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 122 bin ton oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nda ocak-nisan döneminde 154 bin 579 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, toplam 22 milyon 515 bin yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise dört aylık dönemde toplam 68 bin 466 uçak trafiği gerçekleştiğini, 10 milyon 685 bin yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

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