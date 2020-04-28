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Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi
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Ekonomi

Halkbank yeni destek programını devreye alıyor

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.04.2020
Halkbank yeni destek programını devreye alıyor

Ankara
Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

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