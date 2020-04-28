Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Philadelphia’dan kalkan Blue Angels jetleri New York’taki sağlık çalışanlarını selamlıyor Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi
logo
Ekonomi

Hazineden yaklaşık 15,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 milyar 165 milyon 300 bin lira tutarında iki kira sertifikası ihracı yaptı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.04.2020
Hazineden yaklaşık 15,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının, internet sitesinde, iki ayrı kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı. 

Buna göre, 5 milyar 705 milyon 200 bin lira tutarında 29 Nisan 2020 valörlü, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Ayrıca 9 milyar 460 milyon 100 bin lira tutarında 29 Nisan 2020 valörlü, 25 Ekim 2023 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Böylece ihraç tutarı toplamı 15 milyar 165 milyon 300 bin lira oldu.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı
KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 359’a yükseldi
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Hazineden yaklaşık 15,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazineden yaklaşık 15,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

Hazine yarın bir ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek