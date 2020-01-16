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Ekonomi

Hak-İş'ten kredi kartı borçlarının yapılandırılması talebi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışanın ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle hacizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, işverenlere sağlanan yeniden yapılandırmanın çalışanlar için de yapılmasını talep etti.

Özcan Yıldırım   | 16.01.2020
Hak-İş'ten kredi kartı borçlarının yapılandırılması talebi

Ankara

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ekonomik verilerdeki olumlu gidişe rağmen 2018 ve 2019'daki ekonomik sıkıntıların etkisinin hissedildiğini belirterek, "İşsiz stokumuz devam etmekte, kayıt dışı istihdamda 2019'da iki puanlık artış söz konusu. İşsizliklik Sigortası Fonu'ndaki dengeler ilk kez 2019'da gider kalemindeki artışla bozuldu, bu hepimizi endişelendiriyor." dedi.

4 milyona yakın çalışanı ilgilendiriyor

Ücretli çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların ekonomideki olumsuzluklardan etkilediğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Çalışanların hem ihtiyaç kredisi hem de kredi kartı borçlarındaki artış dikkat çekici düzeyde. Hazırladığımız rapora göre, yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle hacizlerle karşı karşıya. Hem Hazine ve Maliye Bakanımızla hem de Bankalar Birliği Başkanı ile bu konuyu geçtiğimiz hafta acil şekilde görüştük. Çeşitli işverenlere sağlanan yeniden yapıladırma gibi bir kısım düzenlemelerin çalışanlar için de yapılmasını talep ettik. Bu sorunun çözümü konusunda da çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

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