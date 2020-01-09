Euro
6.52
Dolar
5.87
BIST 100
116,937.20
Altın
1,547.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Engelli vatandaşlar ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni
logo
Ekonomi

Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, geçen yıl 97 ülkeye 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Mehmet Akif Parlak   | 09.01.2020
Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yazılı açıklamasında, birlik üyesi ihracatçıların 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Bir önceki yıla oranla ihracatın değerde yüzde 4,4 artış gösterdiğini ifade eden Çıkmaz, "2019 yılında 97 ülkeye toplam 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ihracatın yüzde 38,1'ini kuru kayısı ve yüzde 36,8'lik kısmını Antep fıstığı oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Çıkmaz, Avrupa Birliği ülkeleri ile komşu ülkelerin en önemli alıcı pazarlar olduğunu kaydederek, "İhracatçılarımız son yıllarda Beyaz Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi yeni pazarlara da giderek, önemli oranda kuru meyve ihraç etmektedir." ifadesini kullandı.

Çıkmaz, 2020’de yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olabilmek için çalışacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor

Benzer haberler

Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi

Türk otomotiv sektörü 'milyar dolarlık ihracat' pazarını 10'a çıkardı

Türk otomotiv sektörü 'milyar dolarlık ihracat' pazarını 10'a çıkardı
İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı
Tarım ve Orman Bakanlığından soğan-patates ihracatına ön izin açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından soğan-patates ihracatına ön izin açıklaması