Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda yürütülen çalışmalarla demir yolu ağının 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini ve sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini bildirdi.

Türkiye'de son 24 yılda 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda yürütülen çalışmalarla demir yolu ağının 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini ve sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den itibaren demir yollarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demir yollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yalnızca yeni demir yolu hatları inşa etmekle kalmadıklarını, mevcut altyapının da kapsamlı dönüşümden geçtiğini aktardı.

Bütün demir yolu ağını yenilediklerini ve modernize ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demir yolu ağına dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yeni hızlı tren ve demir yolu yatırımlarının Türkiye genelinde devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz. Hızlı tren ağını genişletmeye devam edeceğiz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz."