Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,964.00
BTC/USDT
43,163.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında devam ediyor
logo
Ekonomi

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 26.09.2021
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Ankara

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 8 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, yaklaşık 5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde yapılan operasyonlarda, 2 bin 567 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce ocakta 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira, temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira ve ağustosta 374 milyon 195 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Böylece ekipler toplam 4 milyar 962 milyon 932 bin 775 liralık kaçakçılığa geçit vermedi.

Bu dönemde gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 825 araca el konuldu.

Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

Gümrükler arasında en fazla olay, 764 ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü. Bu olaylarda, 910 milyon 565 bin 56 liralık kaçakçılık engellendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı
Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı bu yıl 150 bin katılımcıya uzaktan eğitim verdi

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak
Gümrük Muhafaza ekipleri Hatay'da 12,5 milyon liralık kaçak ticari ürün ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri Hatay'da 12,5 milyon liralık kaçak ticari ürün ele geçirdi
Ticaret Bakanlığının marketlere fahiş fiyat denetimi hız kesmiyor

Ticaret Bakanlığının marketlere fahiş fiyat denetimi hız kesmiyor