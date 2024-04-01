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Ekonomi

Güler Sabancı: Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Kübra Deniz  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Güler Sabancı: Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz

İstanbul

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, yerel seçimler sonrası mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sabancı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimin galibinin Türkiye demokrasisi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, yerel seçimleri barış içerisinde tamamlamasının herkes için memnuniyet verici olduğunu belirten Sabancı, sonuçların Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sabancı, "Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var"

Güler Sabancı, yerel seçimlerin geride kalmasıyla önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kesintisiz dönem enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum."

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