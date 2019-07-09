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Ekonomi

Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda

Gübre Dağıtıcılık Belgesi, lisans belgesi ve tescil belgesi alımı için yapılacak başvurular elektronik ortama taşındı

Mustafa Çalkaya   | 09.07.2019
Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda

Ankara

Gübre Dağıtıcılık Belgesi, lisans belgesi ve tescil belgesi alımı için yapılacak başvurular elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, gübre satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, alması zorunlu olan Gübre Dağıtıcılık Belgesi başvuruları elektronik ortamdan yapılabilecek.

Ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere bakanlıkça verilen lisans belgesi ve tescil belgesini almak isteyenler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan, elektronik imzayla Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Öte yandan, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de yayımlandı.

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