Gratis, küresel makyaj markası Sheglam'ı Türkiye'ye getirdi

Yenilikçi ürünleri, makyaj trendlerine yön veren yaklaşımı ve ulaşılabilir fiyat anlayışıyla Sheglam markası, Türkiye'de 800 mağazayı aşan yaygın kozmetik ağına sahip perakende zinciri Gratis işbirliğiyle yurt genelinde tüketicilere sunulacak.

Bugün 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 2019 yılında kurulan Sheglam, sosyal medyada 16 milyondan fazla takipçiye ulaşırken TikTok'ta 10 milyarı aşan görüntülenme sayısıyla hızla büyüyen güzellik markaları arasında yer alıyor.

Ürün geliştirme süreçlerinde AR-GE yatırımlarını, yenilikçi formülasyonları ve tüketici içgörülerini merkeze alan markanın tüm ürünleri uluslararası kozmetik güvenlik standartlarına uygun geliştirilirken fikir aşamasından lansman sonrasına kadar uzanan kapsamlı kalite süreçlerinden geçiriliyor.

Markanın Türkiye lansmanıyla Gratis, müşterilerine sosyal medyada gördükleri ve merak ettikleri Sheglam ürünlerini mağazalarında deneyimleme fırsatı sunuyor.

"Arzu edilen markaları Türkiye'ye ulaşılabilir şartlarda getirmeyi amaçlıyoruz"

Gratis Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kadircan Erkıralp, lansmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, arzu edilen, özellikle de genç hedef kitlenin yakından takip ettiği markaları Türkiye'ye ulaşılabilir şartlarda getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 800'ün üzerinde mağazalarının bulunduğuna dikkati çeken Erkıralp, dünyada gençlerin arzu ettiği ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırabilmenin başlıca hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Erkıralp, bu markalar arasında yer alan Sheglam'ın Türkiye pazarına Gratis ile girişiyle tüketicilerden oldukça hızlı ve büyük kabul gördüğünü anlattı.

Çok kısa zamanda 508 mağazaya Sheglam ürünlerini ulaştıracaklarını belirten Erkıralp, e-ticaret platformlarında da bu ürünlerin tüm Türkiye için satışa sunulduğunu söyledi.

Erkıralp, Sheglam'ın Z kuşağı arasında sosyal medya aracılığıyla büyüyen ve bu kuşağın beklentilerini karşılamak üzere oluşturulmuş bir marka olduğunu, bu konumlamayla piyasaya çıktığı için hızla başarılı bir grafik çizdiğini ifade etti.

Gratis'in de Z kuşağından birçok müşteriye sahip olduğuna işaret eden Erkıralp, Sheglam ürünlerinin ilk olarak internet üzerinden satışa sunulmasının ardından 15 dakika içinde tükendiğini belirtti.

Erkıralp, Türkiye'deki mağaza yatırımlarına değinerek, mağaza sayılarını yıl sonuna kadar bine ulaştıracaklarını, iki yıl içinde de bu sayıyı ikiye katlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Gratis'in 34 markayı tüketicilerle buluşturduğunun ve yarıdan fazlasının sadece Gratis'e özel olduğunun altını çizen Erkıralp, "Son dönemde dünyada öne çıkan markaları Türkiye'ye ilk getiren biziz. Bu, sadece Sheglam değil. Kore ürünlerine de çok ciddi bir yatırımımız oldu. Orada da çok olumlu tepkiler alıyoruz, inşallah böyle devam edeceğiz." dedi.

Erkıralp, farklı ülkelerden çeşitli gruplarda ürünler getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem makyaj hem cilt bakımı alanında bu ürünleri de yavaş yavaş kamuoyuyla paylaşacağız. Güney Kore'nin en büyük üreticileriyle ve firmalarla özel münhasırlık anlaşmaları yaptık. Onların markaları da Türkiye'ye gelmeye başladı ve sırayla gelmeye devam edecek. Yurt dışındaki lüks mağazalarda gördüğünüz markalar, Türkiye'ye Gratis ile ulaşacak. Gratis, tüketicisi için büyümeye odaklı bir şirket. Her yerde her zaman tüketicilerimizin ihtiyaçlarını gideren yatırımlar yapıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin tüm coğrafyalarında tüketicilere kişisel bakım ve güzellik ürünlerini en iyi koşullarda ulaştırmak."

"Türkiye pazarı için tasarlanmış ürünleri de piyasaya sunacağız"

Sheglam Üst Yöneticisi (CEO) Sylvia Fu da Gratis ile gerçekleştirdikleri işbirliği için çok mutlu olduklarını ve Türk tüketicilerinden büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Markalarının 6 yıl önce son derece hırslı bir ekiple makyaj dünyasına adım attığını belirten Sylvia Fu, dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri haline geldiklerini dile getirdi.

Sylvia Fu, tüketicilerin sadece çevrim içi platformlarda markalarını çok sevmekle kalmadığını, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde birçok perakende mağazasında da oldukça güzel şekilde karşılandıklarını ve ilgi gördüklerini söyledi.

Sheglam'ı herkes için erişilebilir şekilde konumlandırarak yüksek kaliteli, inovatif ve herkesin kullanabileceği ürünler ortaya koymak istediklerini anlatan Sylvia Fu, Türkiye'nin dünyanın en büyük ve aynı zamanda çok canlı makyaj pazarlarından biri olduğunu, tüketicilerin makyaj konusunda çok tutkulu olduklarını ve küresel trendleri takip ettiklerini belirtti.

Gelecekte de özellikle Türkiye pazarı için tasarlanmış ürünlerini Gratis'in yardımıyla piyasaya sunacaklarını dile getiren Sylvia Fu, "Türkiye'deki yolculuğumuz, bu yıl Gratis ortaklığımızla daha da heyecan verici hale geldi. Hem Sheglam hem Gratis için çok heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.