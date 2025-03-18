Dolar
36.68
Euro
40.12
Altın
3,033.45
ETH/USDT
1,883.00
BTC/USDT
81,878.00
BIST 100
10,802.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul’da “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Google, bulut güvenliği şirketi Wiz'i satın alacak

Google, New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'i satın almak üzere anlaşmaya vardığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Google, bulut güvenliği şirketi Wiz'i satın alacak

New York

Google'dan yapılan açıklamada, Wiz'in 32 milyar dolar karşılığında tamamı nakit bir işlemle satın alınacağı, işlem tamamlandığında şirketin Google Cloud'a katılacağı aktarıldı.

Bu satın almanın Google Cloud'un gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut alanlarına yatırımını temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Wiz'in siber güvenlik olaylarını önlemeye yardımcı olmak için kullanımı kolay bir güvenlik platformu sunduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, bulutta çalışan işletmeler ve devletlerin daha da güçlü güvenlik çözümleri ve bulut bilişim sağlayıcılarında daha fazla seçenek aradığına işaret ederek, Google Cloud ile Wiz'in birlikte, gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut kullanma becerisinde "gaza basacağını" kaydetti.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian da iki şirketin her büyüklük ve sektördeki kuruluş için siber güvenliği daha erişilebilir ve kullanımı daha basit hale getirme konusunda ortak bir vizyonu paylaştığını vurguladı.

Wiz Kurucu ortağı ve CEO'su Assaf Rappaport ise bu satın almanın ek kaynaklar ve derin yapay zeka uzmanlığı sağlayarak güvenliği geliştirme ve ihlalleri önleme misyonlarını destekleyeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile 27 kişinin diplomasının iptaline karar verdi
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Nice büyük projeleri ülkemize kazandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı

Benzer haberler

Google, bulut güvenliği şirketi Wiz'i satın alacak

Google, bulut güvenliği şirketi Wiz'i satın alacak

Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor

Teknoloji devlerinin yapay zekaları insansı robotlara dönüşüyor

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a açılan "antitröst" davasında Chrome'un satılmasında kararlı

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a açılan "antitröst" davasında Chrome'un satılmasında kararlı
ABD Temsilciler Meclisi, Alphabet'ten Biden yönetimiyle yazışmalarını açıklamasını istedi

ABD Temsilciler Meclisi, Alphabet'ten Biden yönetimiyle yazışmalarını açıklamasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet