Global Career Summit devam ediyor
3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, "Gençlerimiz için öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak çok önemli. Değerli şirket yöneticilerinin deneyim ve tavsiyeleri de gençlerimiz için bulunmaz birer yol gösterici." ifadelerini kullandı.
İstanbul
3İK Marka İletişim Ajansı tarafından QNB Finansbank'ın daimi, pladis, Turkish Technology ve Yıldız Holding'in resmi sponsorluğunda düzenlenen Global Career Summit, Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri misafir ediyor.
3İK Marka İletişim Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, “Global Career Summit 2023” etkinliğinin 2. gününde Vodafone Türkiye, Viatris, Danone ve The Coca Cola Company gibi pek çok firmanın üst düzey yöneticileri yaptıkları sunumlarda hem kendi tecrübelerini ve insan kaynaklarına bakış açılarını aktardı hem de gençlerle "networking" buluşmaları gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, etkinlikteki tüm sunumların çeviklik ve cesaret mesajları verdiğini ifade ederek, gençlerin kendi yeteneklerine güvenirken, öğrenmeye ve gelişmeye de her zaman açık olmaları gerektiğini belirtti.
Çakıroğlu, "Gençlerimiz için bu etkinlikteki ana mesajlardan birisi şüphesiz daha esnek ve daha cesur olmaları gerektiği. Biz bu tarz etkinlikler yaparak hem şirketlerin doğru yetenekleri bulması noktasında hem de genç yeteneklerin doğru şirketleri bulması noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz için öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak çok önemli. Değerli şirket yöneticilerinin deneyim ve tavsiyeleri de gençlerimiz için bulunmaz birer yol gösterici." ifadelerini kullandı.
"Teknolojiyle dönüşen dünyaya adapte olmak şart"
Aksigorta Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Konak da iş dünyasının hiç olmadığı kadar hızla değiştiğini ve bu değişimin giderek daha da farklılaşacağına işaret etti.
Konak, kariyer hedeflerini belirlemek isteyen gençlere sahip oldukları yetenekleri keşfetmeleri, kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirmeleri ve cesur olmaları tavsiyesinde bulundu.
Konak, "Sanayi devrimiyle başlayan globalleşme yerini önce teknoloji ve enformasyon devrimine şimdi ise dijitalleşmeye bırakmış durumda. Teknoloji hızla gelişirken dünya dönüşüyor. Bizim de buna adapte olmamız ve değişmemiz gerekiyor. Gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve cesur olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıs ve Finans ve Muhasebe Grup Başkan Yardımcısı Tuba Baştan ise gençlerin kariyer adımlarını atarken esnek olmaları ve her tecrübeden ders almaya odaklanmaları gerektiğini belirtti.
Kariyerine Procter & Gamble’de analist olarak başladığını, yurt içi ve yurt dışı pek çok görevlendirme sonrasında mevcut pozisyonuna ulaştığını aktaran Baştan, "Kariyer yolculuğunuzda bence en önemli hedef kendinizi iyi hissettiğiniz, size değer katan ve sizin değer katabildiğiniz bir firmada çalışmak olmalı. Bu hedef için önce kendinizi tanımalı, yeni deneyimlere ve tecrübelere atılmak için cesur ve esnek olabilmelisiniz. Günün sonunda, her deneyimden ders çıkartabilmeli ve adımlarınızı buna göre şekillendirebilmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.