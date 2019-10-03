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Ekonomi

Girişimcilere alternatif finansman imkanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bekir Gürdamar   | 03.10.2019
Girişimcilere alternatif finansman imkanı

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SPK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, dünyada yaygınlaşan kitle fonlamasının Türkiye’de de uygulamaya girmesi için hukuki altyapının hazırlandığı belirtildi.

2017 yılında yasal düzenlemesi yapılarak SPK'nın yetkilendirildiği kitle fonlamasına ilişkin hazırlanan tebliğ ile başlangıç aşamasındaki girişimlerin sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak. Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca Tebliğ’de tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kitle fonlamasına katılacak girişimler ön elemeden geçecek 

Açıklamada girişimciler ile bireysel yatırımcıların internet üzerinden bir platformda buluşacağı belirtilerek, sadece Sermaye Piyasası Kurulu'nun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformların kitle fonlamasına aracılık edebileceği vurgulandı.

Her girişimin kitle fonlamasından faydalanamayacağı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği ve kriterlere uygun girişimler fon toplayabilecek. Bunun yanı sıra olası kayıpların sınırlandırılması için yatırımcılar 1 yıl içinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu limit yatırımcının gelir düzeyine bağlı olarak 100 bin liraya kadar artırılabilecek. Yatırımcıların haklarını gözeten kurallar ve denetimler sayesinde insanların saadet zincirlerinin tuzağına düşerek mağdur olmasının da önüne geçilebilecek."

Kitle fonlamasıyla kazan-kazan dönemi başlıyor

Açıklamada, yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişimin geldiğine değinilerek, bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimcilerin, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecekleri bildirildi.

Bireysel yatırımcıların da tek başlarına kayda değer bir etki yaratamayacak olan küçük tutardaki fonlarını birleştirerek bir şirketin hayata geçmesini sağlayacakları ifade edilen açıklamada böylece yatırımcıların gelişme potansiyeli olan bir şirkete kuruluş aşamasında ortak olma fırsatını elde edecekleri kaydedildi.

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