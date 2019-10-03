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Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil artış gösterdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 03.10.2019
ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

Ankara

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 422,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,2 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 230 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,5 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 87 bin varil düşüşle 6,29 milyon varile düşerken, ihracatı ise günlük ortalama 116 bin varil azalışla 2,86 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ülkede ham petrol üretimi ise günlük 100 bin varil azalarak 12,4 milyon varile indi.

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