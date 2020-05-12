Euro
7.61
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,704.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Ekonomi

Gıda işletmelerine dondurulmuş balık uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerine yönelik dondurulmuş balık uyarısında bulunarak, çözündürülerek satılan balık ve balıkçılık ürünlerinde gıdaların adının yanında "çözündürülmüştür" ifadesinin bulunmasını istedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.05.2020
Gıda işletmelerine dondurulmuş balık uyarısı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuzu" güncelledi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yılbaşından itibaren hazır ambalajlı gıdalarda ve toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimi yapılması zorunlu hale getirilirken, kılavuzda bu konuya ilişkin öneriler yer aldı. Belirlenen gluten, kabuklular, yumurta, yer fıstığı, soyanın da aralarında bulunduğu 14 alerjen maddeye ilişkin bildirim afiş, yazı tahtası ya da menüler vasıtasıyla yapılabilecek. Bu düzenleme, mobil araçlar, sabit veya hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi işletmeler için geçerli olacak

Öte yandan gluten içermeyen gıdaların etiketinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen logo kullanılabilecek.

Satıştan önce dondurulan ve çözündürülerek satılan balık ve balıkçılık ürünlerinde gıdaların adının yanında "çözündürülmüştür" ifadesi bulunacak. Çözündürüldükten sonra piyasaya arz edilen balıkçılık ürünlerinde "çözündürülmüştür" ifadesi ile birlikte kullanım bilgisi olarak "Tekrar dondurmayınız" uyarısı yer alacak. Böylece tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

Kılavuzda, tavsiye edilen tüketim tarihinin (TETT) ürünün son tüketilmesi gereken tarihi değil, ürünün kalite özelliklerini koruyabildiği tarih olduğu da anımsatıldı.

Tuz beyanı nasıl yapılacak?

Hazır ambalajlı gıdaların 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein, tuz, vitamin ve minerallerin etikette beyan edilen miktarındaki olası sapmalar için yuvarlama kuralları da belirlendi. Böylece etikette belirtilen besin öğesi değerlerinin tüketiciyi yanıltacak kadar büyük ölçüde değişkenlik göstermesi engellenmiş olacak.

Gıda etiketlerinde kullanılan yağ, tuz, şeker gibi besin öğelerine ilişkin kaynak/az/yüksek gibi beslenme beyanlarının kullanımına ilişkin koşullar da kılavuza eklendi. Örneğin, tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin "İlave tuz içermez. Bildirilen tuz miktarı ürünün doğasından kaynaklanmaktadır." gibi bir ifade kullanılabilecek. Tuz-sodyum için "azaltılmış" beyanı ise benzer ürünlere göre yüzde 25 azaltma sağlandığında kullanılabilecek. "Sodyumsuz-tuzsuz" beyanı yapılabilmesi için 100 gram katı veya 100 mililitre sıvı gıdada, 0,005 gramdan fazla sodyum veya 0,013 gramdan fazla tuz bulunmaması gerekecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı Mısır’da görüldü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bine yaklaştı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi

Benzer haberler

Gıda işletmelerine dondurulmuş balık uyarısı

Gıda işletmelerine dondurulmuş balık uyarısı

Türkiye 400'ü aşkın göçmen kuş türüne 'köprü' oluyor

Çiftçiye interaktif eğitim imkanı

Hamsi ihracatı 6,3 milyon dolar kazandırdı

Hamsi ihracatı 6,3 milyon dolar kazandırdı
Trans yağa yüzde 2 sınırlaması getirildi

Trans yağa yüzde 2 sınırlaması getirildi
Buğdayda alım fiyatı açıklandı, gözler üretimde

Buğdayda alım fiyatı açıklandı, gözler üretimde