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Ekonomi

Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı

Irak'ın Kerkük kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle çiftçilerden şu ana kadar 86 bin ton buğday satın alındığı bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 09.06.2022
Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Kerkük

Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Kerkük Hububat Şirketi Müdürü Hüseyin Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerden buğday alımına yaklaşık iki hafta önce başladıklarını ifade etti.

Bu yıl çiftçilere ödemelerin hemen yapıldığına dikkat çeken Kanber, daha önceki yıllarda satın alınan buğdayların karşılığındaki ödemelerde gecikme yaşandığını ancak bu yıl hiçbir sorun ve ertelemenin olmadığını aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğinde meydana gelen krizden dolayı çiftçilerdeki tüm buğdayları satın alacaklarını dile getiren Kanber, şu ana kadar 86 bin ton buğday satın alındığını ve alımda sınır olmayacağını kaydetti.

Kerkük Silosu Basın Sorumlusu Sali Salah, çiftçilerden buğdayın tonunun 850 bin dinara (yaklaşık 570 dolar ) alınacağını aktardı.

Buğday satım alım süresinin açık olacağını belirten Salah, geçen yıllardaki gibi süre ve miktar konusunda hiçbir sınırlamanın olmayacağını bildirdi.

Salah, her yıl yaklaşık 200 bin ton buğday satın aldıklarını ancak bu yıl oranın bunun çok üzerinde olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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