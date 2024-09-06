Getir için Rekabet Kuruluna başvuru
Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketinin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Ankara
Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.