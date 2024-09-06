Dolar
34.01
Euro
37.85
Altın
2,517.86
ETH/USDT
2,353.60
BTC/USDT
55,904.00
BIST 100
9,932.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ’da Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketinin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Serhat Tutak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Ankara

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından okula uyum sürecine ilişkin ebeveynlere tavsiye
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
Ankara'daki operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Rekabet Kurulu 3 kozmetik ve kişisel bakım firması hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu Edirne'deki bazı beton şirketlerine soruşturma açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet