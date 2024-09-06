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Ekonomi

Kamu alımlarının detaylı analizi için sistem kurulacak

Orta Vadeli Program (OVP) döneminde kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarına da imkan sağlayacak e-Tedarik Sistemi hayata geçirilecek.

Mert Davut  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Kamu alımlarının detaylı analizi için sistem kurulacak

Ankara

AA muhabirinin 2025-2027 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, üç yıllık dönemde, başta deprem kaynaklı harcamalar olmak üzere gerekli ihtiyaçlar karşılanırken, mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran çıpa olarak korunması ve güçlendirilmesi adımları atılacak.

Kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın sağlanmasında ve kalkınmada stratejik araç olarak kullanılacak.

Gelir ve harcama politikaları, yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla gerekli kaynakların dağıtımını sağlayacak şekilde uygulamaya konulacak.

Deprem hariç harcamaları kontrol altında tutmaya yönelik önlemler alınmaya devam edilecek. Kamu açığı kademeli olarak düşürülecek ve mali disiplin güçlendirilecek.

Kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

Kamu hizmetleri verimlilik ve tasarruf anlayışıyla yürütülecek, tasarruf tedbirlerine uyum kurumsallaştırılacak ve izlenecek.

Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılmak suretiyle ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek.

Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı için Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın kapsamı genişletilecek.

Kamu ihale mevzuatı, uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Sektörel kamu alımlarına ilişkin düzenleme yapılacak. Konuya ilişkin kanunun 2025'in ilk çeyreğinde TBMM gündemine sunulması, teknik ve idari çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

Yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek

Kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarına da imkan sağlayacak e-Tedarik Sistemi hayata geçirilecek.

Kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

Dijitalleşme ön planda

OVP'de kamu idarelerinin dijital denetimlerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar da öne çıkıyor.

Bu kapsamda, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki uygulamalarının etkinliği artırılacak, iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecek ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Tasarruf analizlerinin yapılabilmesi ve kontrol düzeyinin artırılarak işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla kamuda kullanılan elektronik faturanın kapsamı genişletilecek.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin işlevlerinden e-tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacak. Kamu gelirlerinin tahakkuka dayalı elektronik ortamda tahsil edilmesi sağlanacak.

Yapay zeka destekli muhasebe sistemleriyle mevzuata aykırı harcamalar tespit edilecek ve risk odaklı denetim altyapısı güçlendirilecek.

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