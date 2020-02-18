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Ekonomi

GENSED Başkanı Demirdağ AA Enerji Masası'na konuk olacak

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Gökçe Topbaş   | 18.02.2020
GENSED Başkanı Demirdağ AA Enerji Masası'na konuk olacak

Ankara

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yarın saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'de güneş enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji sektörünün gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunacak Demirdağ'ın açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

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