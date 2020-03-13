Euro
7.00
Dolar
6.26
BIST 100
95,708.41
Altın
1,585.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bestami Buluş için tören düzenleniyor
logo
Ekonomi

Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın ilk iki ayında 286 bin 246 gayrimenkul satılırken, sayı bu senenin aynı döneminde 403 bin 593'e yükseldi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 13.03.2020
Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı

Ankara

Türkiye'de gayrimenkul satışı, yılın ilk iki ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yılın ilk iki ayında 286 bin 246 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı yapıldı.

Bu sayı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 41 artışla 403 bin 593 oldu. Tapuda bu satışlarda yaklaşık 71 milyar 536 milyon liralık değer ibraz edildi.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 2 milyar 551 milyon 151 bin 489 lira olarak kaydedildi. Bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 2 milyar 642 milyon 765 bin 836 liraya ulaştı.

"Önümüzdeki aylarda gayrimenkul satış oranı artacak"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşmesinin gayrimenkul sektörünü hareketlendirdiğini söyledi.

Gayrimenkul satışındaki yüzde 41 artışa işaret eden Yetkin, "Önümüzdeki aylarda gayrimenkul satış oranının daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Faizlerin düşmesinin gayrimenkul fiyatında henüz herhangi değişikliğe neden olmadığına işaret eden Yetkin, "Konut alacaklar acele etsin. Çünkü imalat maliyetleri henüz fiyatlara yansımadı. İkinci el, birinci eli takip ediyor. Birinci elde yapılacak herhangi bir zam, ikinci eli de etkiliyor. Onun için gayrimenkul alacaklara bir an önce harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkin, vatandaşlara, doğru alışveriş için ticaret ve meslek odalarına kayıtlı emlak danışmanlarından bilgi almaları tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe karşılaşması öncesi Konya Stadyumu dezenfekte edildi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil
İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur

Benzer haberler

Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı

Gayrimenkul satışı yüzde 41 arttı

Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik