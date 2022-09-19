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Ekonomi

GastroAntep yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) bu yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Okan Coşkun   | 19.09.2022
GastroAntep yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla düzenlenen ve 18 Eylül'de sona eren organizasyon, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi birçok farklı etkinlikte buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 15 Eylül'de fıstık hasadı ve şire yapımıyla başlayan festivalde, yarışmalar, paneller, söyleşiler, müzik ve yemek şovları yapıldı.

Festivalin ilk gününde Anadolu Ateşi'nin gösterisi gerçekleştirildi, ikinci gün şarkıcı Haluk Levent, üçüncü gün şarkıcı Emir Can İğrek, son gün ise şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı.

Festival Park alanında kurulan 198 stantta Gaziantep ve Güneydoğu'daki yöresel ürün ve yemek işletmecileri ziyaretçilerle buluştu.

Festivalde 12 ülke mutfağını tanıttı

Organizasyonda, İngiltere, İspanya, Kolombiya, Portekiz, İtalya, Almanya, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fransa, Tayland ve Danimarka'dan katılımcılar, ülkelerinin mutfak kültürlerini tanıttı.

Katılımcılar, Gaziantep mutfağı ve kültürü hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

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