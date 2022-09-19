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Ekonomi

Bundesbank, enerji kriziyle Alman ekonomisinde resesyon ve çift haneli enflasyon bekliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 19.09.2022
Bundesbank, enerji kriziyle Alman ekonomisinde resesyon ve çift haneli enflasyon bekliyor

Berlin

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin resesyona girdiğine dair artan işaretler olduğu belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi.

Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği aktarılan raporda, reel GSYH'nin temmuz-eylül döneminde bir miktar düşmesi ve düşüşün gelecek aylarda önemli ölçüde artmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi bunun ana nedeni olarak gösterildi.

Ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkati çekilen raporda, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir." denildi.

Doğal gazda arz durumunun gelecek aylarda son derece gergin kalmasının beklendiği aktarılan raporda, diğer ülkelerden gaz teslimatı ve gaz depolarının dolu olmasına karşın kışın doğrudan gaz karnesi uygulamasından kaçınmak için hanehalkı tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, enflasyona karşı 9 avroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıtta indirim gibi bazı hükümet destek önlemlerinin ağustos sonunda bitmesinin ardından enflasyonun gelecek birkaç ay içinde çift hanelere ulaşabileceğine işaret edildi.

Enerji krizi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş, eylül ayı başında da tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Alman hükümeti ise bu kış sanayi çarklarının dönmesi, elektrik temininin kesintiye uğramaması ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, hanehalkı ve şirketler üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Artan enerji ve gıda fiyatları, Almanya'da enflasyonun ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı görmüştü.


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