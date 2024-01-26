Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi.
Ankara
TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.
Gabar’da yeni yılın ilk rekorunu kırdık 🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 26, 2024
Günlük üretim 35.061 varil petrol🛢️
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık.
🎯2024 sonu hedefimiz ➡️ Günlük 100.000 varil petrol… pic.twitter.com/60hrzXV6iQ
Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.