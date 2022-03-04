Dolar
14.19
Euro
15.55
Altın
1,964.93
ETH/USDT
2,672.50
BTC/USDT
40,621.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'de sirenler çalıyor
logo
Ekonomi

G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı

G7 ülkelerinin Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yaptırım uygulanmaya daha da sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 04.03.2022
G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı

Berlin

Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, ABD ve İngiltere'den oluşan G7 ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın haksız ve temelsiz olduğu, bu nedenle Rusya'nın sert bir şekilde kınandığı vurgulandı.

Açıklamada "Rusya ve Belarus'a uygulanan ağır yaptırımların, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü temelsiz ve haksız savaşın bir sonucu ve buna açık bir yanıt olduğunu Rus ve Belarus halkına açıkça belirtmek isteriz. Putin, hükümeti ve destekçileri ve Lukaşenko rejimi, bu yaptırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının tüm sorumluluğunu taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Rus hükümeti ve ona bağlı medyanın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığı desteklemek için yaygın olarak dezenformasyon kullandığı ifade edilen açıklamada, "Bu durumu sert bir şekilde kınıyoruz. Sürekli uydurma iddialar hayatları riske atıyor. Rusya'nın dezenformasyon kampanyasına karşı koymaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısının durdurulması çağrısında bulunun G7 ülkeleri Rusya'nın askeri güçlerini derhal geri çekmesini istedi.

Ortak deklarasyonda Rusya'ya uluslararası hukuka ve insan hakları hukukuna tam saygı gösterme yükümlülüklerini yerine getirmesi çağırısında da bulunuldu.

Rusya'dan özellikle Ukrayna'nın nükleer santrallerinin yakın çevresindeki saldırılarını durdurması talep edilen açıklamada, nükleer santrallere yönelik herhangi bir silahlı saldırı veya tehdidin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün, uluslararası hukuk ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ilkelerinin ihlali olduğu kaydedildi.

Deklerasyonda, sivillere karşı ayrım gözetmeksizin silah kullanımı da dahil olmak üzere diğer savaş suçlarından sorumlu olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için kanıt toplanmasının destekleneceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Benzer haberler

G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı

G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

Rusya’dan tümüyle ayrılan yabancı şirketlere hızlandırılmış iflas süreci uygulanacak

Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz

Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz
Rusya’nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99’a ulaştı

Rusya’nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99’a ulaştı
ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım

ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım