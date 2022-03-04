Dolar
14.25
Euro
15.54
Altın
1,954.19
ETH/USDT
2,679.10
BTC/USDT
40,863.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kaybederek 1.990,75 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.03.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 4,56 ile iletişim oldu.

Analistler, dün gece, Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının da pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve para politikalarının seyrine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyümenin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.040 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar, nükleer endişeyle negatif seyrediyor

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Yurt dışında yerleşikler 87,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşikler 87,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 181 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 181 milyar lira oldu