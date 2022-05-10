Dolar
15.25
Euro
16.07
Altın
1,842.42
ETH/USDT
2,367.20
BTC/USDT
31,508.00
BIST 100
2,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch: Çin'deki Kovid-19 karantinaları küresel enflasyon endişelerini yoğunlaştıracak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının küresel enflasyon endişelerini yoğunlaştıracağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 10.05.2022
Fitch: Çin'deki Kovid-19 karantinaları küresel enflasyon endişelerini yoğunlaştıracak

Washington

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Şanghay'daki karantinanın küresel tedarik zinciri baskılarını ve enflasyon endişelerini artıracağı aktarıldı.

Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasının bir parçası olarak uygulanan kısıtlamaların nisan ve mayıs başında Şanghay'da yük trafiği hacminde düşüşe neden olduğuna işaret edilen açıklamada, daha az sayıda kamyonun çalışmasının, Şanghay'da liman personelinin gemileri normal hızlarında yükleyememesi ve boşaltamamasının limanda önemli birikmelere yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in ihracatında nisanda yaşanan keskin yavaşlamaya rağmen tedarik zincirindeki aksamaların çoğunun küresel makro verilere henüz yansımadığı belirtildi.

Tedarik zinciri aksamaları devam ederken konteyner navlun oranlarının yüksek kalabileceği veya artabileceğine işaret edilen açıklamada, Şangay'ın Çin'in liman hacminin yaklaşık 5'te 1'ine sahip olması ve Çin'in dünya mal ihracatının yüzde 15'ini oluşturması nedeniyle mal kıtlığının yoğunlaşabileceği ve bunun mevcut küresel enflasyonist baskıları artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Şanghay karantinasının küresel mal kıtlığında çok az iyileşme belirtisinin olduğu bir zamanda yaşandığı vurgulandı.

Çin'deki son karantinadan önce bile Asya'dan ABD'nin batı kıyısına yük taşımak için geçen sürenin salgının başlangıcından 2 kat daha uzun olduğunu aktarılan açıklamada, nakliye ücretlerinin de 2020'nin başlarında olduğundan 6 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin batı kıyısındaki limanlarda yaşanan yoğunluğun son aylarda hafiflediği ancak bunun geçici olabileceği ifade edildi.

Şanghay limanında birikmiş konteynerlerin eninde sonunda ABD'nin batı kıyısındaki limanlara ulaşacağı ve muhtemelen yaz aylarında sıkışıklığa neden olacağına işaret edilen açıklamada, "ABD limanları, personel sıkıntısı ve dağıtım kanallarındaki kısıtlamalarla mücadele ederken tedarik zinciri kesintilerinin hızla çözülmesi pek mümkün değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Fitch: Çin'deki Kovid-19 karantinaları küresel enflasyon endişelerini yoğunlaştıracak

ABD Başkanı Biden: Enflasyon iç politika önceliğim

ABD Başkanı Biden: Enflasyon iç politika önceliğim
DSÖ'dan 'gizemli hepatit' açıklaması

DSÖ'dan 'gizemli hepatit' açıklaması
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor

DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor