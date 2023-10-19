Dolar
28.01
Euro
29.62
Altın
1,949.16
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
28,358.00
BIST 100
7,927.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Finlandiyalı Nokia 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia, 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Finlandiyalı Nokia 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Berlin

Nokia'dan yapılan açıklamada, net satışların, üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika gibi pazarlarda 5G ekipmanlara talebin azalmasıyla 6,24 milyar avrodan 4,98 milyar avroya düştüğü belirtildi.

Şirketin 2026'ya kadar 800 milyon ile 1,2 milyar avro arasında tasarruf yapmayı planladığının belirtildiği açıklamada, bunun personel giderlerinde yüzde 10-15'lik bir azalma anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Programın, Nokia'nın bugün sahip olduğu 86 bin çalışan yerine 72 bin-77 bin çalışanlı bir organizasyona yol açması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Finlandiyalı Nokia 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Finlandiyalı Nokia 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Rolls-Royce, 2000-2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

The Guardian gazetesi, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet