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Ekonomi

Fındık üreticileri "hasat filesi" ile maliyeti azaltıyor

Üreticilerden Hamit Kırbaş Alioğlu, "Fileyle hasat sayesinde işçi maliyetlerimiz düştü, ürün kalitemiz arttı. Bahçedeki yabancı otları temizleme işlemi bu sistem sayesinde bir defaya iniyor, ayrıca benzin masrafında da tasarruf ediyorum." dedi.

Tuğçe Turgu  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Fındık üreticileri "hasat filesi" ile maliyeti azaltıyor Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta artan maliyetleri düşürmek isteyen üreticiler, hasat filesine yöneliyor.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, bölgedeki fındık üreticilerini ziyaret ederek hasat filesi sistemini inceledi.

Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fileyle hasat yönteminin fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağladığını belirterek, "Ayrıca zemindeki bitki örtüsü ve birikmelerin önlenmesiyle üretime büyük katkı sağlanıyor." dedi.

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Filiz Turna da hasat maliyetinin düşürülmesinin yanı sıra nemin ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasının sağlandığını dile getirerek, "Bu sayede aflatoksin oluşumuna da engel oluyor. Meyvenin kendiliğinden olgunlaşıp filenin üzerine düşmesi ya da dalı hafifçe silkelemenizle meyvenin düşmesi, randımanı da büyük ölçüde artırmaktadır." diye konuştu.

"50 bin lira olan masrafımız, 5-6 bin liraya kadar düştü"

Yağbasan Mahallesi'nde 3 yıl önce 20 dönümlük fındık bahçesinde hasat filesi kullanmaya başlayan Hamit Kırbaş Alioğlu da bu yöntemle hem maliyetlerini düşürdüğünü hem de ürün kalitesini artırdığını söyledi.

Alioğlu, "Fileyle hasat sayesinde işçi maliyetlerimiz düştü, ürün kalitemiz arttı. 50 bin lira olan masrafımız, 5-6 bin liraya kadar düştü. Hasat öncesi bahçedeki yabancı otları temizleme işlemi bu sistem sayesinde bir defaya iniyor, ayrıca benzin masrafında da tasarruf ediyorum. Eşimle birlikte gerekirse hiç işçi almadan hasat yapabiliyoruz. Fındığım file sayesinde zarar görmeden kurumuş halde toplanıyor." ifadelerini kullandı.

Hasat filesi kullanan üreticilerden Ali Yılmaz da "Yevmiyelerin 1200-1300 lira olduğu bu dönemde file sistemi uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor. 8 ton fındık toplanan bir dönemde 300 bin lira yevmiye ödemektense 200 bin lira masrafla 30-35 dönümlük tarlayı fileyle kurtarmak mümkün. Fileyi ağustos başında seriyoruz ve eylül ortasına kadar kaldırmıyoruz." dedi.

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