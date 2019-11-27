Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
105,740.60
Altın
1,459.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"da konuşuyor
logo
Ekonomi

Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, "Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.

Atakan Çıtlak   | 27.11.2019
Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor Fotoğraf: Tuğba Yardımcı/AA

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.

İhracat döneminin istedikleri şekilde ve beklentileri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Sevinç, ürünün bol olmasının ihracatı da teşvik ettiğini aktardı.

Geçen sezonun 270 bin ton fındık ihracatıyla kapandığını ifade eden Sevinç, "Yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentimiz var. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." diye konuştu.

"Dünya genelinde sert kabuklu yemişlerin tüketiminde hızlı artış var"

Sevinç, dünya genelinde sert kabuklu yemişlerin tüketiminde hızlı artış olduğunu kaydederek, bu nedenle yabancı alıcıların Türk fındığına yoğun talebi bulunduğunu söyledi.

Dünyada tüketim trendlerinin değiştiğini belirten Sevinç, "İnsanlar daha rafine lüks yiyeceklere yöneliyor. O nedenle talep noktasında bir problem olmaz. Arzı düzenli, dengeli ve istikrarlı yapabildiğimiz takdirde fındık çok güzel günler görecek." ifadesini kullandı.

Sevinç, Türkiye açısından fındığın stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ne yapıp yapıp üretimi, verimi, kaliteyi artırmayı becerebilmeli. Yüzde 100 net ihracat sağladığımız fındıkta ülkemiz, üreticimiz, sanayicimiz, tüccarımız, halkımız herkes fayda görsün. Fındık stratejik bir üründür. Üretimi de kendisi kadar stratejiktir." diye konuştu.

Fındıkta üretim, verim ve kalite seferberliği başlatılmasını isteyen Sevinç, başta devlet olmak üzere tüm paydaşların bu konuya eğilmesi, halkı bahçeleriyle ilgilenme konusunda teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma

Benzer haberler

Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor

Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi

Hakkari'den İran ve Çin'e 13 yılda 1 milyon 300 bin ton maden ihracatı

Hakkari'den İran ve Çin'e 13 yılda 1 milyon 300 bin ton maden ihracatı
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı

Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
Eşine hediye edilen lambanın ihracatçısı oldu

Eşine hediye edilen lambanın ihracatçısı oldu