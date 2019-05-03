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Ekonomi

Fındığa 'duman'lı koruma

Fındık üretimi yapılan illerden Düzce'deki üreticiler, fındık ağaçlarını kırağı ve dondan korumak için gece saatlerinde nöbet tutuyor.

Tayyib Hoşbaş   | 03.05.2019
Fındığa 'duman'lı koruma

Düzce

Hava sıcaklıklarında ani düşüşlerin yaşandığı ilkbahar döneminde fındık üreticileri, gece nöbet tuttukları bahçelerinde ateş yakarak "tütsüleme (dumanlama)" modeliyle fındık ağaçlarını don ve kırağıdan korumaya çalışıyor.

Üreticiler, hava sıcaklığının düştüğü gece saatlerinde fındık bahçesine gelerek, yanlarında getirdikleri saman, lastik ve diğer malzemeleri yakıp duman oluşmasını sağlıyor.

Fındık üreticileri Hasan ve Birdan Şen de Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde gece saatlerinde dere yatağının kenarında bulunan fındık bahçelerinde ürünleri kırağı ve dondan korumak için ateş yakıyor.

"Duman fındık dalında oluşan kırağıyı kırıyor"

Üretici Hasan Şen, çocuk yaşlardan itibaren fındık üretimiyle uğraştığını, fındık bahçelerinin kendisine babasından miras kaldığını söyledi.

Şen, ilkbahar aylarının fındık için önemine işaret ederek, "Genelde havaların soğuk olduğu bu aylarda, bahçeleri korumak için ateş yakıyoruz. Basık olan yerlerde don ürünlere daha çok zarar veriyor. Biz de bu dumanlama işini yapıyoruz. Fındığı ayazdan ve kırağıdan korumak için bazı bölgelerde ateş yakıyoruz. Fındığımızı dedelerimizden kalan bu modelle korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaktıkları ateşin başında sohbet ederek geceyi geçirdiklerini anlatan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaç duman yapmak. Bu duman fındık dalında oluşan kırağıyı kırıyor. Kimi insan lastik kimi insan saman yakıyor. Bu sayede duman oluşuyor. Orman kenarı olan ve çukurda kalan fındık bahçelerinde genelde bu olayı yapıyoruz. Fındık bir ayda toplanıp bitmiyor. Biz sadece havaların yağmurlu olduğu zamanlarda ve kışın tarlaya gitmiyoruz. Diğer zamanlarda hep fındık bahçesindeyiz. Tek beklentimiz emeğimizin karşılığını alabilmek. Tek geçim kaynağımız fındık."

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